On fait toujours mieux l'amour après une dispute ?

Se réconcilier sur l’oreiller, un grand classique qui a du bon mais aussi des effets pervers. On peut en user, sans en abuser ! Vous n’êtes ni anormaux ni pervers si les ébats qui suivent une bonne dispute sont en général plus intenses ! Pendant le conflit, vous vous êtes malmenés, éloignés l’un de l’autre : l’acte sexuel vous apparait comme une manière de réparer cet accroc.

ous vous donnez donc à fond pour effacer les mots malheureux qui ont pu être prononcés. La dispute vous ayant permis de mettre un différend à plat, peut-être même de commencer à le résoudre, vous faites l’amour comme si vous signiez un traité de paix, avec conviction. Enfin, la querelle a mobilisé des émotions fortes qui ne sont pas encore totalement redescendues et que vous investissez pleinement dans la relation sexuelle.

– Un bon moyen pour booster la libido

Tous les couples sont menacés par un certain assoupissement, par des scénarios sexuels un peu trop répétitifs donc lassants. Les disputes suivies de réconciliations torrides sur l’oreiller permettent de casser cette routine, d’insuffler de l’énergie dans la vie sexuelle. Surtout, les affrontements empêchent trop de fusion, remettent de la différence entre les deux membres du couple (nous ne sommes pas d’accord, nous sommes deux individus distincts) : une distance indispensable pour alimenter le désir.

– Attention aux dérives

Si la dispute devient un préliminaire systématique, si vous n’arrivez plus à faire l’amour sans vous être affrontés auparavant, il y a danger. Bons pour le couple à petite dose, les conflits peuvent finir par devenir usants s’ils sont trop fréquents : ils font des dégâts que la relation sexuelle ne parvient plus à réparer. Et puis en vous enfermant dans ce rituel amoureux un peu particulier, vous vous privez de toute autre approche plus tendre, plus complice, plus sensuelle. Dommage.